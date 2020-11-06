Умер Михаил Жванецкий

© Юрий Самолыго / ТАСС

Сегодня, 6 ноября, в возрасте 86 лет умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Об этом сообщает РБК.

Михаил Михайлович Жванецкий родился в 1934 году в Одессе, окончил Одесский институт инженеров морского флота (1956), по окончании которого работал в Одесском порту механиком по кранам.

В годы учебы писал и исполнял сатирические миниатюры и монологи в студенческом театре, где также выступали Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил в свой театр на должность заведующего литературной частью.

В исполнении Аркадия Райкина «Авас», «Дефицит», «Век техники», «В Греческом зале» и другие миниатюры Михаила Жванецкого получили всесоюзную известность. Также в период работы в театре Аркадия Райкина писатель написал более трехсот миниатюр и монологов для Карцева и Ильченко, с которыми открыл в 1970 году в Одессе Театр миниатюр при филармонии.

Позже Михаил Жванецкий сам читал свои тексты в Театре миниатюр в Одессе, в московском театре «Эрмитаж» и на других площадках. В 1970-х и 1980-х годах магнитофонные записи его выступлений расходились по всей стране во множестве копий и пользовались огромной популярностью.

В 1988 году Михаил Жванецкий основал и возглавил Московский театр миниатюр, в 1990 году открыл Всемирный клуб одесситов. В 2002–2019 годах был постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране» на канале «Россия-1». В октябре 2020 года объявил о решении завершить концертную деятельность из-за состояния здоровья.







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