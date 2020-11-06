 
15:06 6 ноября 2020Новости
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Выходит запись симфонии «Утопия» Владимира Мартынова

News_detailed_picture© LPO

13 ноября поступит в продажу диск с записью симфонии «Утопия», сочиненной Владимиром Мартыновым 15 лет назад по заказу посла Сингапура.

Диск выйдет на лейбле Лондонского филармонического оркестра, который под управлением Владимира Юровского первым осуществил запись симфонии. В дизайне обложки использована работа «Утопия» сингапурского художника Кенни Лоу.

В 2003 году посол Сингапура в России Майкл Тэй заказал Владимиру Мартынову симфонию, которая изменила бы отношение россиян к Сингапуру и способствовала бы сближению двух стран.

Российская премьера симфонии «Сингапур. Геополитическая утопия» для оркестра и смешанного хора состоялась в 2005 году в Москве, два года спустя сочинение Мартынова впервые прозвучало в Сингапуре в исполнении Сингапурского симфонического оркестра в присутствии президента страны Селлапана Раманатана и министра-ментора Ли Куан Ю.

В 2019 году симфония получила название «Утопия», хоровая партитура была переписана с русского на английский язык. Осенью того же года на студии Abbey Road симфонию записал Лондонский филармонический оркестр, сольные партии исполнил сингапурский скрипач Лэ Цзюнь Хун.


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