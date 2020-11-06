Людмила Улицкая примет участие в дебатах «Расскажи мне о Европе»

© Peter Hassiepen

19 ноября в дискуссионной серии «Расскажи мне о Европе», объединяющей опыт известных европейцев и межпоколенческие дебаты о Европе, Гёте-Институт представит встречу с писательницей Людмилой Улицкой.

Начало в 22:00. Встреча состоится в эфире программы «Дилетанты» радиостанции «Эхо Москвы» и будет транслироваться на YouTube-канале «Дилетант» и на YouTube-канале Гёте-Института.

В дискуссии также примут участие представительницы молодого поколения европейцев: журналистка и исследовательница Нора Сефа и писательница и оперный режиссер Жанна Пансар-Бессон. Модератор — Сергей Бунтман.

В рамках проекта «Расскажи мне о Европе» Гёте-Институт организует встречи в Москве и двенадцати других европейских городах, чтобы обсудить с современниками прошлое, настоящее и будущее Европы. Основой дискуссии являются интервью с известными европейцами, собранные в Европейском архиве голосов. Свидетели времени, родившиеся до 1945 года, рассказывают молодым о своем жизненном пути. Они говорят о войнах и конфликтах, о разрыве между городом и селом, о гендерном (не)равноправии, о свободе вероисповедания или возвращение национализма. Так мы видим Европу с разных точек зрения — с Востока и с Запада.

Эти рассказы заставляют задуматься о судьбе современной Европы. Уже несколько лет Европа переживает серьезный кризис. В последние месяцы из-за пандемии коронавируса стало еще тяжелее. Что предпримут молодые, чтобы продолжить этот межпоколенческий проект, чтобы продолжить историю? На каких ценностях мы построили Европу? Какие они – политические, социальные и культурные проекты будущего?

Проект Гёте-Института «Расскажи мне о Европе» реализуется при особой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках председательства Германии в ЕС в 2020 году







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