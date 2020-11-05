 
21:36 5 ноября 2020Новости
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Умер Кен Хенсли

News_detailed_picture© ken-hensley.com

4 ноября в возрасте 75 лет умер британский рок-музыкант, участник группы Uriah Heep Кен Хенсли.

Об этом сообщает loudersound.com.

Кеннет Уильям Дэвид Хенсли родился в 1945 году в Лондоне, с середины 1960-х играл в группе The Gods, в 1969 году стал клавишником и вокалистом группы Spice, вскоре переименованной в Uriah Heep.

С Uriah Heep Кен Хенсли выступал и записывался до 1980 года, за это время группа выпустила 13 студийных альбомов. Помимо электрооргана Кен Хенсли играл на гитаре, а также был автором многих хитов, которые принесли Uriah Heep всемирную известность, в том числе «Lady in Black», «Easy Livin'», «Stealin'», «Look at Yourself» и «Free Me».

После ухода из Uriah Heep Кен Хенсли участвовал во многих проектах, среди которых были Blackfoot, W.A.S.P. и Cinderella, сотрудничал с Джоном Лоутоном, Джоном Уэттоном, Брюсом Камероном и другими музыкантами. С 2006 года работал с собственной группой Ken Hensley & Live Fire.

За почти 60 лет в рок-музыке Кен Хенсли выпустил в общей сложности 54 пластинки, в том числе 16 сольных альбомов и рок-оперу «Blood on the Highway». Музыкант много гастролировал в разных странах, не раз выступал в России.


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