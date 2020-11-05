 
17:46 5 ноября 2020Новости
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В Краснодаре пройдет выставка «Искусство быть: пространство заботы»

News_detailed_pictureЕлена Колесникова (Гелленджик). Эскиз объекта из серии «Немебель»© ЦСИ «Типография»

7 ноября в краснодарском центре современного искусства «Типография» откроется выставка «Искусство быть: пространство заботы», в которой примут участие художники и творческие коллективы из разных городов России.

Выставка продолжит проект «Искусство быть», инициированный в 2018 году Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) и благотворительным фондом «Гольфстрим».

В экспозицию войдут 12 произведений художников из Краснодара, Москвы, Петербурга, Гелленджика и Нижнего Новогорода: интерактивные инсталляции, фильмы, фотографии и скульптуры. Все работы объединены темой заботы и ее разными аспектами — от эмпатии и внимательного отношения до гиперопеки и надзора.

Как отмечают организаторы, это первая выставка в «Типографии», которая будет адаптирована для восприятия людей с разными формами инвалидности. Для посетителей подготовлены экспликации на доступном языке (easy-to-read), перевод на русский жестовый язык и тифлокомментариями.

Выставка продлится до 17 января 2021 года, ее будут сопровождать события публичной программы — кинопоказы, экскурсии, лекции и перформансы.

Также в ноябрьском расписании ЦСИ «Типография» выставка петербургских художников «Путевой дворец фантазёры», лекция художника, куратора, географа и исследователя Николая Смирнова, обсуждение фильмов в программе KINOBALDEJ и показы Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.


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