 
12:40 5 ноября 2020Новости
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Вышел веб-сериал «Я иду искать»

News_detailed_picture© «Фенси Продакшен»

3 ноября команда «Фенси Продакшен» выпустила первый сезон веб-сериала «Я иду искать». Сериал, поддерживающий ЛГБТК+ и ВИЧ+ людей, стал одним из первых российских киновысказываний на тему принятия себя.

Сериал можно смотреть на YouTube и «ВКонтакте».

Все серии сериала вышли одновременно, вслед за ними появится несколько серий фильма о фильме, где члены съемочной группы рассуждают о необходимости проектов, борющихся со стереотипами о квир и ВИЧ+ людях.

  • «Я иду искать»
    Режиссер: Андрей Феночка
    Сценарист и продюсер: Лиза Симбирская
    В ролях: Арсен Ханджян, Дима Симонов, Михаил Воротников, Ольга Руднева, Павел Миленькин, Тасо Плетнер, Лия Латыпова, Татьяна Голованова.

    Синопсис: Рома Марутян учится на юриста, но быть юристом не хочет, говорит родителям, что ходит в институт, а сам работает в пиццерии, говорит другу, что ему нравится Наташа, но это неправда. Однажды он встречает Лешу, и всё в жизни приобретает смысл: учеба, дружба, отношения с родственниками и друзьями. Всё в жизни становится важным с приходом любви.

    В сериале есть ВИЧ+ персонаж — двоюродная сестра главного героя. Она не является представителем ЛГБТК+ сообщества. Авторам сериала важно показать, что эпидемия ВИЧ в России давно вышла за пределы групп риска. Стать ВИЧ+ персоной можно даже находясь гетеросексуальных узаконенных отношениях.

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