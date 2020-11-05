Вышел веб-сериал «Я иду искать»

© «Фенси Продакшен»

3 ноября команда «Фенси Продакшен» выпустила первый сезон веб-сериала «Я иду искать». Сериал, поддерживающий ЛГБТК+ и ВИЧ+ людей, стал одним из первых российских киновысказываний на тему принятия себя.

Сериал можно смотреть на YouTube и «ВКонтакте».

Все серии сериала вышли одновременно, вслед за ними появится несколько серий фильма о фильме, где члены съемочной группы рассуждают о необходимости проектов, борющихся со стереотипами о квир и ВИЧ+ людях.

«Я иду искать»

Режиссер: Андрей Феночка

Сценарист и продюсер: Лиза Симбирская

В ролях: Арсен Ханджян, Дима Симонов, Михаил Воротников, Ольга Руднева, Павел Миленькин, Тасо Плетнер, Лия Латыпова, Татьяна Голованова.



Синопсис: Рома Марутян учится на юриста, но быть юристом не хочет, говорит родителям, что ходит в институт, а сам работает в пиццерии, говорит другу, что ему нравится Наташа, но это неправда. Однажды он встречает Лешу, и всё в жизни приобретает смысл: учеба, дружба, отношения с родственниками и друзьями. Всё в жизни становится важным с приходом любви.



В сериале есть ВИЧ+ персонаж — двоюродная сестра главного героя. Она не является представителем ЛГБТК+ сообщества. Авторам сериала важно показать, что эпидемия ВИЧ в России давно вышла за пределы групп риска. Стать ВИЧ+ персоной можно даже находясь гетеросексуальных узаконенных отношениях.





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