Концерт Руста Позюмского и Алисы Тен пройдет в Петербурге

© Social Club

Сегодня, 4 ноября, в ресторане Social Club Руст Позюмский и Алиса Тен представят петербургскую премьеру программы «Куртуазные отношения».

Начало в 19:30, билеты — здесь. Адрес Social Club: ул. Рубинштейна, д. 40/11.

В программе арии Жан-Батиста Друара де Буссе, Пьера Гедрона и Кристофа Байара, а также авторские стилизации на них, написанные на русском языке Рустом Позюмским.

Исполнители: Руст Позюмский (виола да гамба, музыка и тексты), Алиса Тен (голос, виола да гамба).

«Барочные романсы, размышления-посвящения музе, недоступной даме, в которых эта любовь неосуществима, а служение бескорыстно. И если можно найти какое-то сравнение с современностью, то задайте себе вопрос — как звучала поп-музыка XVII века? Вот именно так, — пишут организаторы концерта. — Куртуазные арии пели везде и по всякому поводу, завоевав симпатии во всех классах тогдашнего французского общества. Придворный кодекс чести стал объектом для подражания мещан и культура аристократии переместилась в широкие слои — так музыковеды объясняют всплеск куртуазных арий».







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