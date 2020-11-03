Больше половины жителей России не понимают современное искусство

Женщина с соджу одна
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Более 60% участников опроса, который провели среди россиян книжный сервис MyBook и Московский музей современного искусства (ММОМА), сообщили, что не понимают современное искусство, а 15% признались, что совсем им не интересуются.
Как сообщают организаторы, опрос приурочен к всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет сегодня, 3 ноября.
MyBook и ММОМА, в частности, выяснили, что за последний год, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 76% россиян хотя бы один раз побывали в музее (46% — от 2 до 10 раз, 8% — более 10 раз. ), а 75% ходили на специализированные выставки по современному искусству.
Самыми выдающимся художником современности участники опроса назвали Энди Уорхола, Бэнкси и Такаси Мураками. В топ-10 также вошли Марина Абрамович, Джексон Поллок, Илья Кабаков, Йоко Оно, Герхард Рихтер, Дэвид Хокни и Эрик Булатов.
Список самых популярных электронных и аудиокниг по культуре возглавили «Влюбиться в искусство: от Рембрандта до Энди Уорхола» Анастасии Постригай, «Мост через бездну. Вся история искусства в одной книге» Паолы Волковой и «История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения» Алины Аксеновой.
Кроме того, более 50% респондентов заявили, что история искусств должна быть в школе факультативным, а не обязательным предметом, иначе ее изучение совершенно бессмысленно.
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