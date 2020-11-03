Выходит собрание сочинений Пригова

© «Новое литературное обозрение»

5 ноября, в день 80-летия Дмитрия Александровича Пригова издательство «Новое литературное обозрение» выпускает «Малое стихотворное собрание сочинений», подготовленное к юбилею одного из основателей московского концептуализма.

«Поэтический дар Д.А. Пригова — уникальный, щедрый и неукротимый — разносторонне представлен в этом собрании. Буквы П.Р.И.Г.О.В. стали здесь ключами к темам и мотивам его поэзии — от преисподней до рая, от вины до искренности», — говорится в издательской аннотации.

«Малое стихотворное собрание сочинений» Д.А. Пригова состоит из шести томов:

В первый том «П» вошли стихи, связанные с ПРЕИСПОДНЕЙ, ПРОШЛЫМ, ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, ПРИРОДОЙ, ПОЛОМ и ПИСЬМОМ.

Во второй том «Р» вошли стихи, связанные с РУТИНОЙ, РАЕМ, РОКОМ, РОДИНОЙ и РАЗУМОМ.

В третий том «И» вошли стихи, связанные с ИСКРЕННОСТЬЮ, ИСКУССТВОМ, ИСКУШЕНИЕМ и ИНЫМИ.

В четвертый том «Г» вошли стихи, связанные с ГОСУДАРСТВОМ, ГРАЖДАНИНОМ, ГОСПОДОМ, ГЕНИЕМ, ГЕРОИЗМОМ, ГИБЕЛЬЮ и ГОРОДОМ.

В пятый том «О» вошли стихи, связанные с ОБЫВАТЕЛЕМ, ОБЩЕСТВОМ, ОСМЫСЛЕНИЕМ, ОТЦОМ и ОПЫТОМ.

В шестой, заключительный том «В» вошли стихи, связанные с ВЛАСТЬЮ, ВОЙНОЙ, ВЫСОКИМ, ВОПРОСАМИ и ВИНОЙ, а приложенные к изданию стихограммы составляют еще один раздел — ВИЗУАЛЬНОЕ.





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