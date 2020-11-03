Выставка в Центре Вознесенского в «Ночь искусств» станет бесплатной

© Центр Вознесенского

3 ноября Центр Вознесенского присоединится к акции «Ночь искусств» — будет открыта для бесплатного посещения «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция», а авторы выставки проведут по ней специальную экскурсию.

Регистрация обязательна на любой сеанс просмотра выставки с 18:00 до 21:00 и на бесплатную кураторскую экскурсию в 22:00.

«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» — специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства, созданный Центром Вознесенского совместно с Институтом «База». Автор идеи проекта — Ян Гинзбург, куратор — Дмитрий Хворостов.

Выставка представляет реконструкцию молодыми художниками одного из ключевых событий в истории московского концептуализма — «Закрытой рыбной выставки» Игоря Макаревича и Елены Елагиной, которые в 1990 году представили в загородном музее Московского архива нового искусства постмодернистскую реконструкцию соцреалистической астраханской «Закрытой выставки» 1935 года, объединившей работы советских художников на тему рыбной промышленности.

В экспозицию входят инсталляции, арт-объекты, видеоарт, документации акций и перформансов, а также архивные материалы, относящиеся к работе Елагиной и Макаревича, и воссозданный архив «Закрытой выставки».







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