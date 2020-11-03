Премьера спектакля по картине Брейгеля пройдет в Москве

© Ирэна Ершова

3 и 4 ноября Центр творческих проектов «Инклюзион» представит в Москве премьерные показы спектакля «Здесь больше, чем просто селедка» в постановке режиссера Туфана Имамутдинова – современное переосмысление картины Питера Брейгеля-старшего «Нидерландские пословицы»/ «Мир вверх тормашками».

Эта картина передает значение более ста старинных нидерландских пословиц и поговорок, отмечает пресс-служба Центра творческих проектов «Инклюзион». «Сидеть на пепле между табуретами», «Вешать плащ по ветру», «Привязать Христу льняную бороду» — смысл некоторых выражений мы можем расшифровать сегодня, а какие-то так и останутся загадками. Фраза «Здесь больше, чем просто селедка», выбранная для названия спектакля, имеет значение «тут нечто большее, чем видно на первый взгляд».

Идею постановки, объединившей театр, перформанс и изобразительное искусство, режиссер описывает так: «Для меня главная тема творчества Брейгеля — внутренняя слепота человека. Это выражено во многих его работах — "Падение Икара", "Вавилонская башня", "Нидерландские пословицы", "Сорока на виселице"... Художник часто говорит о "невиданных", невероятных событиях, которые никогда не случались раньше. Когда эти явления все-таки происходят - вокруг, или с самим человеком — людям комфортнее не замечать этого».

Спектакль «Здесь больше, чем просто селедка» — совместный проект «Инклюзиона», Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ), благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», Театрального центра имени Вс. Мейерхольда и инклюзивного культурного центра «Тверская 15».

Все роли в спектакле исполняют незрячие и слепоглухие актеры — артисты Центра творческих проектов «Инклюзион», музыканты, художники, перформеры, спортсмены и люди, которые никогда раньше не выходили на сцену. С помощью тифлокомментатора актеры «рассмотрели» картину, выбрали самые отзывающиеся фрагменты и соответствующие им пословицы и затем написали тексты, которые стали основой для постановки.

Музыку к спектаклю написал композитор и философ Владимир Мартынов. Исполнять ее будут профессиональный исполнитель на исторических струнных и духовых инструментах эпохи Средневековья, Ренессанса и раннего барокко Анна Тончева и мультиинструменталист Роман Ломов.

Специально для показов спектакля изготовлен тактильный макет картины «Нидерландские пословицы»: перед спектаклем зрители смогут ознакомиться с репродукцией и тактильной копией картины, а также прослушать профессиональный тифлокомментарий.

Спектакль сопровождается переводом на русский жестовый язык.

Премьерные показы спектакля пройдут 3 ноября в 19:00 в Центре имени Вс. Мейерхольда и 4 ноября в 18:00 в ГМИИ.







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