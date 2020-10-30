В Москве пройдет фестиваль «Будущее джаза»

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6, 7 и 8 ноября молодые музыканты выступят в Концертном зале имени П.И.Чайковского и Джаз-клубе Игоря Бутмана на концертах VIII Международного фестиваля «Будущее дзаза».
Как сообщают организаторы фестиваля, он объединит на одной сцене перспективных музыкантов нового поколения, никогда прежде не игравших вместе.
В этом году участниками «Будущего джаза» станут вокалистка София Ацбеха-Негга, саксофонист Артем Баденко, вокалистка и тромбонистка Анастасия Иванова, бас-гитарист Ярослав Константинов, барабанщик Денис Силантьев и пианист Даниэль Адиянц.
8 ноября молодые музыканты выступят с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана в Зале Чайковского.
6 и 7 ноября джем-сейшны с участием молодых музыкантов пройдут в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке.
Билеты на все концерты продаются на сайте фестиваля.
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