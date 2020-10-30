Пермская опера запустила видеоплатформу

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Сегодня, 30 октября, заработала платная видеоплатформа Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
Как сообщает пресс-служба Пермской оперы, сайт online.permopera.ru задуман как регулярно пополняющаяся коллекция видеозаписей.
«Здесь можно посмотреть оперные и балетные спектакли текущего репертуара, симфонические и камерные концерты. Помимо этого, на платформе будут представлены архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, бэкстейджи, проекты для детей и многое другое», — отметили в пресс-службе.
Сейчас на видеоплатформе Пермской оперы доступны для просмотра опера Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в постановке режиссера Константиноса Контокристоса и экспериментальный спектакль «Закрой мне глаза» хореографа Анны Абалихиной и драматурга Ильи Кухаренко.
Классический балетный репертуар представлен «Лебединым озером» и «Щелкунчиком» Чайковского в постановке хореографа Алексея Мирошниченко и дирижера Артема Абашева. В разделе «Концерты» можно увидеть ораторию Генделя «Мессия» в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов театра с участием приглашенных артистов, за дирижерским пультом — Артем Абашев. Есть и две программы проекта «Антология русской музыки», записанные в 2020 году специально для показа онлайн.
В ближайшее время коллекция пополнится записями туров и гала-концертом лауреатов XVI Открытого конкурса артистов балета «Арабеск», который проходит в Перми с 24 октября по 2 ноября.
Доступ ко всему контенту платформы на неделю стоит $1,5 (при оплате точная стоимость будет зависеть от курса доллара). Для просмотра записей специальных проектов, таких как «Арабеск», будут установлены особые условия доступа.
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