«Москва глазами инженера» объявляет ноябрь месяцем авангарда

«Центр 40. Трибьют»: премьера
«Громыка», Дима Мидборн, «Семь ножей», «Розы Люксембург» и другие в трибьют-проекте культовой московской группы новой волны30 октября 2020155
В ноябрьской программе образовательного проекта «Москва глазами инженера» экскурсии по дому Наркомфина, ДК Зуева, дому-коммуне на Орджоникидзе и другим шедеврам московского авангарда.
Пешеходные маршруты пройдут по районам-заповедникам авангарда — Хамовникам и Дангауэровке. Экскурсоводы расскажут, с какими социокультурными процессами связана эстетика авангарда, какие течения можно выделить внутри стиля и почему авангард просуществовал в СССР всего около десяти лет.
Экскурсии «Месяца авангарда» начнутся 4 ноября, подробности на сайте проекта.
Расписание:
Дом Наркомфина
Авангард для жизни. Экскурсия по Хамовникам 1920-х — 1930-х
Гиперболоид иинженера Шухова
Дом-коммуна на Орджоникидзе
Авангард в Дангауэровке
ДК имени Зуева
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