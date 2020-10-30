 
11:51 30 октября 2020Новости
340

«Москва глазами инженера» объявляет ноябрь месяцем авангарда

News_detailed_picture© «Москва глазами инженера»

В ноябрьской программе образовательного проекта «Москва глазами инженера» экскурсии по дому Наркомфина, ДК Зуева, дому-коммуне на Орджоникидзе и другим шедеврам московского авангарда.

Пешеходные маршруты пройдут по районам-заповедникам авангарда — Хамовникам и Дангауэровке. Экскурсоводы расскажут, с какими социокультурными процессами связана эстетика авангарда, какие течения можно выделить внутри стиля и почему авангард просуществовал в СССР всего около десяти лет.

Экскурсии «Месяца авангарда» начнутся 4 ноября, подробности на сайте проекта.

Расписание:

Дом Наркомфина

  • 4 ноября в 13:00
  • 7 ноября в 11:30 и 14:30


Авангард для жизни. Экскурсия по Хамовникам 1920-х — 1930-х

  • 7 ноября в 11:30


Гиперболоид иинженера Шухова

  • 7 ноября в 14:00
  • 14 ноября в 14:30


Дом-коммуна на Орджоникидзе

  • 7 ноября в 15:00
  • 22 ноября в 15:30
  • 28 ноября в 15:00


Авангард в Дангауэровке

  • 8 ноября в 15:30


ДК имени Зуева

  • 15 ноября в 12:00
  • 21 ноября в 11:00
  • 29 ноября в 12:00

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
«Хорошо помню»: «Братья Эппле»Общество
«Хорошо помню»: «Братья Эппле» 

Премьера нового фильма из анимационного проекта «Хорошо помню», в котором дети, внуки и правнуки рассказывают о своих репрессированных родственниках

30 октября 2020284
Спасибо, Дональд, или Конец иллюзийОбщество
Спасибо, Дональд, или Конец иллюзий Спасибо, Дональд, или Конец иллюзий

Андрей Мирошниченко начинает вести у нас колонку «The medium и the message». Для начала речь пойдет о том, как выборы в США скажутся на бизнес-модели СМИ во всем мире. Спойлер: неутешительно

28 октября 20202746