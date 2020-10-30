«Москва глазами инженера» объявляет ноябрь месяцем авангарда

© «Москва глазами инженера»

В ноябрьской программе образовательного проекта «Москва глазами инженера» экскурсии по дому Наркомфина, ДК Зуева, дому-коммуне на Орджоникидзе и другим шедеврам московского авангарда.

Пешеходные маршруты пройдут по районам-заповедникам авангарда — Хамовникам и Дангауэровке. Экскурсоводы расскажут, с какими социокультурными процессами связана эстетика авангарда, какие течения можно выделить внутри стиля и почему авангард просуществовал в СССР всего около десяти лет.

Экскурсии «Месяца авангарда» начнутся 4 ноября, подробности на сайте проекта.

Расписание:

Дом Наркомфина

4 ноября в 13:00

7 ноября в 11:30 и 14:30



Авангард для жизни. Экскурсия по Хамовникам 1920-х — 1930-х

7 ноября в 11:30



Гиперболоид иинженера Шухова

7 ноября в 14:00

14 ноября в 14:30



Дом-коммуна на Орджоникидзе

7 ноября в 15:00

22 ноября в 15:30

28 ноября в 15:00



Авангард в Дангауэровке

8 ноября в 15:30



ДК имени Зуева

15 ноября в 12:00

21 ноября в 11:00

29 ноября в 12:00





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