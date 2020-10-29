Кураторские проекты Московской молодежной биеннале покажут в Музее Москвы

© 7. Московская биеннале молодого искусства

3 ноября в Музее Москвы откроется вторая часть Основного проекта Vll Московской международной биеннале молодого искусства, которая представит три кураторских проекта в одном пространстве.

Как сообщает пресс-служба биеннале, международный проект отражает различные форматы репрезентации работ, взаимодействия кураторов и художников. В его основе результат конкурса для молодых кураторов, по итогам которого три проекта будут экспонироваться в Музее Москвы и объединят 47 художников из 10 стран:

«Я не знаю, Земля кружится или нет..» Лизаветы Матвеевой (Россия) и Франчески Альтамуры (США);

Лизаветы Матвеевой (Россия) и Франчески Альтамуры (США); «Собственные места//Архивные пространства» Джулии Морале (Италия-Великобритания) и Штерре Барентсен (Германия-Нидерланды);

Джулии Морале (Италия-Великобритания) и Штерре Барентсен (Германия-Нидерланды); «forbidden body language» Эльзы Абдулхаковой (Россия).

Новую видеоработу «Вне времени», получившую специальный грант биеннале, представит Саша Пирогова.

Отдельную зону в пространстве основного проекта займет программа «Внеклассные практики» — специальный проект VII Биеннале молодого искусства и Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.

Основной проект будет экспонироваться до 6 декабря во втором корпусе Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, д. 2.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU