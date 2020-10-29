Кураторские проекты Московской молодежной биеннале покажут в Музее Москвы

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3 ноября в Музее Москвы откроется вторая часть Основного проекта Vll Московской международной биеннале молодого искусства, которая представит три кураторских проекта в одном пространстве.
Как сообщает пресс-служба биеннале, международный проект отражает различные форматы репрезентации работ, взаимодействия кураторов и художников. В его основе результат конкурса для молодых кураторов, по итогам которого три проекта будут экспонироваться в Музее Москвы и объединят 47 художников из 10 стран:
Новую видеоработу «Вне времени», получившую специальный грант биеннале, представит Саша Пирогова.
Отдельную зону в пространстве основного проекта займет программа «Внеклассные практики» — специальный проект VII Биеннале молодого искусства и Московского международного фестиваля экспериментального кино MIEFF.
Основной проект будет экспонироваться до 6 декабря во втором корпусе Музея Москвы по адресу: Зубовский бульвар, д. 2.
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