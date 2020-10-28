«Гараж» выпустил ролик к Триеннале российского современного искусства

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Сегодня, 28 октября, вышел видеоролик ко 2-й Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», созданный командой Музея современного искусства «Гараж».
Ролик выложен на YouTube-канале музея «Гараж». В нем комик Александр Гудков выясняет отношения с современным искусством на приеме у психотерапевта.
Также в съемках приняли участие (в порядке появления): «Маскарад» Кристины Горлановой, Светлана Холлис, «Бачикистан» Юлии Шафоростовой, Митя Пахомов, Антон Кушаев, «Сгусток» Миши Бурого, Альбина Мохрякова, «Агенты интуиции» Аси Маракулиной, Александр Образумов, Мария Лебягина, «Штаб городского самовыражения», платформа «Хайдеггер».
«Как выстраиваются наши отношения с современным искусством? Контакт с произведением искусства — это своего рода психотерапевтическая сессия, предполагающая доверие и отклик, — говорится в описании видео. — Но что случится, если на сеансе окажется потрошащая осьминога выпускница школы Родченко, фонтан из строительной пены или собранная из отходов рекламного производства скульптура?».
Александр Гудков: «Границы того, что мы называем современным искусством, для меня размыты. Иногда я думаю, что даже сборка мебели или совместные действия специалистов по устранению экологических катастроф могут стать актом искусства. Все наши отношения, чувства, мысли могут быть поводом для создания художественных произведений. И в каком-то смысле мы сами являемся вполне яркими (но иногда поломанными и не очень нужными) экспонатами, расставленными по разным углам музея».
2-я Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей», крупнейший проект музея «Гараж», направленный на развитие отечественной художественной сцены, проходит с 11 сентября до 17 января 2021 года. В триеннале участвуют более 70 художников, исследователей, образовательных и благотворительных организаций со всей России.
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