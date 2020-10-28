Фестиваль «Территория жеста» пройдет в Москве

© «Территория жеста»

С 2 по 6 ноября при поддержке Министерства культуры РФ в московском Театре мимики и жеста состоится III Фестиваль театрального искусства «Территория жеста».

Как сообщает пресс-служба фестиваля, его гостями и участниками станут более 180 человек из 24 субъектов РФ. В этом году на фестивале «Территория жеста», в частности, выступят творческие коллективы из Татарстана и Комсомольска-на-Амуре, из Читы, Барнаула и Якутии.

В программе премьера спектакля режиссера Саши Сумм «Позор Солнца» по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден», которую представит Театр мимики и жеста, спектакль «Роковая дама» Санкт-Петербургского театра глухих по мотивам повести Пушкина «Пиковая дама».

Артисты коллектива инклюзивной творческой студии «Новые грани» из Томска покажут спектакль «Анна» о том, как глухая девушка живет в слышащем мире. Коллектив из Иркутска под руководством Оксаны Барбиной привезет в Москву комедию «Байкальская история» по мотивам пьесы «Прибайкальская кадриль» драматурга Владимира Гуркина.

Хабаровский край второй год подряд будет представлен театром «Неформат» из Комсомольска-на-Амуре. В этот раз театр привезет в Москву спектакль по мотивам произведений Шукшина, Асадова и Слаповского. Одним из самых ярких событий фестиваля обещает стать выступление коллектива Уфимского дома культуры глухих. На московской сцене будет показан детский спектакль «Коза-дереза».

Кроме того, на сцене Театра мимики и жеста зрители увидят представления оригинального жанра: номера иллюзионистов, клоунов, мимов, а также оценят танцевальную программу фестиваля «Территория жеста».

Подробнее обо всех участниках и постановках можно узнать на сайте фестиваля. Прямые трансляции и записи спектаклей фестивальной программы будут доступны для бесплатного просмотра на YouTube-канале Театра мимики и жеста.







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