Фестиваль искусств Востока пройдет в Петербурге

© Dairafest

С 30 октября по 20 ноября в Петербурге пройдут концерты, лекции и дискуссии фестиваля искусств Востока Dairafest. Основными площадками фестиваля станут Государственная академическая капелла, оранжерея Таврического сада и Музей истории религии.

Миссия фестиваля Dairafest, который организуют некоммерческий фонд «Аль-Макам» в сотрудничестве с Международным центром исламских исследований при Кунсткамере и Петербургским музеем исламской культуры, — подготовить людей к диалогу культур, познакомить их с историей и современной культурой Востока. Главная тема фестиваля в этом году — «ориентализм», восточные мотивы и сюжеты в европейской и русской культуре.

30 октября в оранжерее Таврического сада фестиваль откроет концерт солиста группы «Хуун Хуур Ту» Радика Тюлюша и победителей Russian World Music Awards – 2019, дуэта ODUCHU (Тува).

10 ноября в Музее истории религии откроется выставка «Таким увидел ты Египет», посвященная воплощению мечты Николая Гумилева о встрече с загадочной страной. В экспозицию войдут 64 фотографии Египта из коллекции Музея истории религии, рукописи Корана и дополненная реальность к стихам Гумилева. На открытии выставки Владимир Шуляковский (скрипка) и Максим Анухин (гусли) представят программу «Хождение за три моря».

18 ноября концерт Dairafest пройдет в клубе MOD. В первом отделении участница шоу «Голос Дети» Саида Мухамедзянова выступит в сопровождении ансамбля Дениса Кучерова. Продолжит программу выступление заслуженного артиста Башкортостана Ильнура Хайруллина в сопровождении традиционного башкирского трио.

20 ноября в Государственной академической Капелле состоится концерт академической музыки, который завершит программу фестиваля. На сцену выйдут десятки артистов, в том числе Саида Мухаметзянова, Ильнур Хайруллин, ансамбль Дениса Кучерова, молодежный камерный оркестр «Летания», солисты Петербургской филармонии и виртуоз игры на бансури и дудуке Павел Новиков. В программе симфонические сюиты Римского-Корсакова «Шехеразада» и «Антар», «Половецкие пляски» из оперы Бородина «Князь Игорь» и народные произведения Татарстана и Башкирии.

Помимо концертов организаторы фестиваля готовят дискуссии и встречи, которые пройдут как в офлайн- (в Центре Михаила Шемякина), так и в онлайн-формате (в социальных сетях Dairafest).

Кандидат исторических наук, профессор Владимир Бобровников прочитает лекцию «Культурное наследие ориентализма: исследование ислама в (пост)колониальном мире», этнограф Юлия Кустова расскажет о пути кочевника на примере народов Южной Сибири, адепт суфизма, востоковед и разработчик Punto Switcher Сергей Москалев станет инициатором дискуссии «Искусство — инструмент эволюции», мультиинструменталист, арт-директор Dairafest Денис Кучеров проведет лекцию и мастер-класс «Ритмы здоровья», а музыкант Владимир Шуляковский расскажет об истоках русского ориентализма.

Все события Dairafest будут транслироваться на страницых сообществах фестиваля в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU