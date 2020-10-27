В Москве появится пространство для выставок уличных художников

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Творческое объединение «Артмоссфера», которое занимается изучением, развитием и поддержкой уличного искусства в России, открывает пространство для мини-выставок в своей студии по адресу Малый Гнездниковский переулок, 12.
Как сообщает пресс-служба «Артмоссферы», эта инициатива не преследует цели составить конкуренцию московским галереям, новое пространство открывается для того, чтобы создать диалог вокруг творчества авторов, с которыми сотрудничает «Артмоссфера», и дать возможность выставляться молодым художникам, которым часто негде показать и обсудить с сообществом свои работы.
Первая выставка в студии «Артмоссферы» прошла еще в августе, тогда были показаны произведения петербургского художника Турбена. Теперь подобные проекты станут регулярными.
На второй выставке будут представлены работы художника Евгения Основина из подмосковного города Железнодорожного. Выставка откроется 29 октября.
Также в студии совместно с издательством и онлайн-галерей «Формат Один» будет открыт Print Room, который будет специализироваться на тиражном искусстве российских и зарубежных уличных авторов. Здесь можно будет выбрать и купить принты, тиражные скульптуры (мультипли) и зин-журналы художников, с которыми сотрудничают создатели Print Room. В перспективе планируется выпуск специальных лимитированных принтов и серий, приуроченных к текущим выставкам в студии «Артмоссферы».
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