Planeta.ru будет самостоятельно финансировать крауд-проекты

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Крупнейшая российская краудфандинговая платформа Planeta.ru запустила бессрочный специальный проект «Планета поддерживает», в рамках которого будет осуществлять финансовую поддержку краудфандинговых проектов.

Как сообщает пиар-служба «Планеты», главная цель спецпроекта «Планета поддерживает» — помощь авторам краудфандинговых проектов в достижении их намерений и реализации товаров, созданных благодаря народному финансированию. Площадка планирует из собственных средств закупать оптовую партию товаров из крауд-проектов и реализовывать их в своем шоуруме.

«Онлайн-магазин Planeta.ru существует с 2014 года, недавно мы открыли на его базе шоурум. Все сотрудники Planeta.ru — те еще крауд-шопоголики, от себя лично мы регулярно поддерживаем наши кампании, часто просим коллег на день рождения вместо подарков поучаствовать в конкретном проекте. Мы подумали, что будет здорово выкупать некоторые товары у авторов, тем самым показывать в офлайн-магазине весь ход работы над крауд-проектом — от идеи и до реализации, а заодно оказывать собственным авторам прямую денежную поддержку», — говорит генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский.

По его словам, выкупленные крауд-товары площадка не обязательно будет размещать именно в магазине. Например, партию подарков для собственных партнеров Planeta.ru уже приобрела в проекте благотворительной организации «Ночлежка» и издательства «Клаудберри» по выпуску сборника рассказов «Дом».

В ближайшее время на сайте краудфандинговой площадки появится специальный раздел, где будут отображаться все поддержанные платформой проекты и перечислены условия финансирования.

Среди прочих факторов площадка будет определять получающих денежную поддержку авторов на основе симпатии пользователей. Так, одним из первых участников спецпроекта «Планета поддерживает» стал предприниматель и игропрактик из Минска Константин Владимиров, который хочет выпустить с помощью краудфандинга настольную игру «Финансы и инвестиции для детей». Пост об этом проекте в соцстетях Planeta.ru привлек большое внимание аудитории, и администрация площадки предложила автору свою поддержку.







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