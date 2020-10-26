Российские галереи объединились в ассоциацию

InArt Gallery © Ксения Подойницына

Сегодня, 26 октября, объявлено о создании в России Ассоциации галерей (АГА).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления ассоциации, президента Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софью Троценко.

Также в состав правления АГА вошли основатель и директор галереи «11.12» Александр Шаров, основательница «Галереи 21» и InArt Gallery Ксения Подойницына, галерист и куратор XL Projects Елена Селина, совладелец галереи «Триумф» Емельян Захаров и основатель Pop/off/art gallery Сергей Попов.

Цель АГА — совместные действия по упорядочению рынка современного искусства, говорится в манифесте на сайте ассоциации.

«Ассоциация — это в первую очередь объединение российских галерей именно современного искусства. Цель — совместно представлять интересы отрасли. Конечно, в первую очередь важны поддержка, развитие современного искусства, обеспечение роста рынка... и развитие практик коллекционирования», — рассказала Софья Троценко.

Среди основных направлений работы АГА, добавила она, формирование единого информационного пространства, ведение образовательной деятельности, развитие и укрепление международных связей, взаимодействие с государством, в частности, по вопросам упрощения таможенного режима и обеспечения экономической поддержки.

Помимо этого ассоциация займется разработкой мер, направленных на получение льгот и преференций для галерей.

Основатели АГА отмечают, что это открытая организация. Ее членом может стать любая российская галерея современного искусства, разделяющая ценности и принципы ассоциации.







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