Российские галереи объединились в ассоциацию

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Сегодня, 26 октября, объявлено о создании в России Ассоциации галерей (АГА).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена правления ассоциации, президента Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софью Троценко.
Также в состав правления АГА вошли основатель и директор галереи «11.12» Александр Шаров, основательница «Галереи 21» и InArt Gallery Ксения Подойницына, галерист и куратор XL Projects Елена Селина, совладелец галереи «Триумф» Емельян Захаров и основатель Pop/off/art gallery Сергей Попов.
Цель АГА — совместные действия по упорядочению рынка современного искусства, говорится в манифесте на сайте ассоциации.
«Ассоциация — это в первую очередь объединение российских галерей именно современного искусства. Цель — совместно представлять интересы отрасли. Конечно, в первую очередь важны поддержка, развитие современного искусства, обеспечение роста рынка... и развитие практик коллекционирования», — рассказала Софья Троценко.
Среди основных направлений работы АГА, добавила она, формирование единого информационного пространства, ведение образовательной деятельности, развитие и укрепление международных связей, взаимодействие с государством, в частности, по вопросам упрощения таможенного режима и обеспечения экономической поддержки.
Помимо этого ассоциация займется разработкой мер, направленных на получение льгот и преференций для галерей.
Основатели АГА отмечают, что это открытая организация. Ее членом может стать любая российская галерея современного искусства, разделяющая ценности и принципы ассоциации.
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