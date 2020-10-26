 
16:23 26 октября 2020Новости
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Объявлены номинанты премии Jager Music Awards

News_detailed_pictureKate NV© Jager Music Awards

Премия в области независимой музыки Jager Music Awards опубликовала шорт-листы 2020 года. Лидерами по числу номинаций стали Kate NV и Хаски.

Шорт-листы в восьми номинациях представлены на сайте Jager Music Awards.

Номинанты Jager Music Awards 2020:

Артист года

  • Kate NV
  • Хаски
  • Монеточка


Трек года

  • Intelligency — «August»
  • Kate NV — «Plans»
  • Cream Soda & Хлеб — «Плачу на техно»


Видео года

  • Хаски — «Никогда-нибудь»
  • Shortparis — «КоКоКо/Cтруктуры не выходят на улицы»
  • Kate NV — «Plans»


Комьюнити года

  • лейбл «Домашняя работа»
  • Институт музыкальных инициатив (ИМИ)
  • фестиваль «Боль»


Новая реальность

  • платформа Stay
  • стрим-марафон «Карантин — это Боль»
  • Институт музыкальных инициатив (ИМИ)


#SaveTheNight

  • Mutabor
  • Roots United
  • System 108


Beat of Change

  • cборник «Unity» — m_division
  • фестиваль «Не виновата»
  • Илья Мазо


Young Blood Project

  • YouTube-шоу «По студиям»
  • паблик «Что за сэмпл, братан?»
  • сообщество журналистов «Тихое место»


Лауреаты Jager Music Awards будут выбраны по итогам голосования на сайте премии.

Церемония вручения Jager Music Awards состоится 18 ноября. Информацию о формате церемонии организаторы держат в секрете.


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