 
14:05 26 октября 2020Новости
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Документальное кино Германии покажут на онлайн-фестивале

News_detailed_pictureКадр из фильма «Автобан»© David Schittek / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

С 29 октября по 1 ноября пройдет онлайн-фестиваль документального кино DOKstories, организованный мюнхенским фестивалем DOK.fest и Гёте-Институтом в России. В программе фильмы и интервью немецких режиссеров.

«Это истории о нашей непосредственной современности. Они рассказывают о морях и континентах, о мире и войне, о политике и частной жизни», — сообщает сайт Гёте-Института.

Фестиваль DOKstories представит шесть фильмов:

Все фильмы и интервью с режиссерами будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте nonfiction.film.


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