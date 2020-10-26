Документальное кино Германии покажут на онлайн-фестивале

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Алексей Артамонов — о новых документальных фильмах, показанных на фестивале «Меридианы Тихого»26 октября 2020751
С 29 октября по 1 ноября пройдет онлайн-фестиваль документального кино DOKstories, организованный мюнхенским фестивалем DOK.fest и Гёте-Институтом в России. В программе фильмы и интервью немецких режиссеров.
«Это истории о нашей непосредственной современности. Они рассказывают о морях и континентах, о мире и войне, о политике и частной жизни», — сообщает сайт Гёте-Института.
Фестиваль DOKstories представит шесть фильмов:
Все фильмы и интервью с режиссерами будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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