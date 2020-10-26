Документальное кино Германии покажут на онлайн-фестивале

Кадр из фильма «Автобан» © David Schittek / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf

С 29 октября по 1 ноября пройдет онлайн-фестиваль документального кино DOKstories, организованный мюнхенским фестивалем DOK.fest и Гёте-Институтом в России. В программе фильмы и интервью немецких режиссеров.

«Это истории о нашей непосредственной современности. Они рассказывают о морях и континентах, о мире и войне, о политике и частной жизни», — сообщает сайт Гёте-Института.

Фестиваль DOKstories представит шесть фильмов:

Все фильмы и интервью с режиссерами будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Для просмотра необходимо зарегистрироваться на сайте nonfiction.film.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU