Дмитрий Черняков поставил «Евгения Онегина» в Венской опере

© Wiener Staatsoper

25 октября на сцене Венской государственной оперы состоялась премьера оперы Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова.

В работе над спектаклем участвовали художники по костюмам Мария Данилова и Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский и другие. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик — Томаш Ганус.

За два дня до премьеры стало известно, что из-за болезни не сможет выступить исполнительница партии Татьяны, сопрано Тамуна Гочашвили. Ее заменила австралийская певица Николь Кар.

В других партиях заняты Анна Горячёва (Ольга), Богдан Волков (Ленский) и Дмитрий Иващенко (Князь Гремин). Как отмечает ORF, с особой теплотой публика принимала южнотирольского баритона Андре Шюна, который исполнил партию Евгения Онегина.

Cерия премьерных показов «Евгения Онегина» в Венской опере продлится до 6 ноября.







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