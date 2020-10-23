Новый арт-объект Николая Полисского установлен в Москве

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На территории экопроекта West Garden в московском районе Раменки установлена 6-метровая уличная скульптура «Колонна», созданная художником Николаем Полисским, сооснователем арт-парка Никола-Ленивец и фестиваля «Архстояние».
Объект создавался на территории мастерской в Никола-Ленивце с участием местных жителей на протяжении четырех месяцев. «Колонна» выполнена в биоморфной манере в виде плотного сплетения ветвей орешника, стремящихся к небу и олицетворяющих собой постоянный диалог природы с городом.
Новый арт-объект Николая Полисского — его первый проект в Москве за последние 15 лет — был представлен в рамках социальной программы компании «ИНТЕКО» по поддежке развития паблик-арта. В рамках программы художникам предоставляются площадки и финансирование для реализации своих идей.
«"Колонна" от первых набросков до финальной формы несколько раз менялась, — рассказывает Николай Полисский. — Изначально мы планировали сделать объект поменьше и установить его в интерьере. Однако орешник, выбранный в качестве материала, откликнулся по-своему — объем и толщина "Колонны" определялись в ходе работы. Кураторы из "ИНТЕКО" положительно восприняли природный посыл, поэтому для объекта было выбрано место под открытым небом. Процесс создания этой скульптуры чем-то похож на проращивание – художник наблюдает за созреванием растения и помогает ему окрепнуть. Наверное, это то чувство, которое важно попытаться сохранить в современной урбанизированной среде».
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