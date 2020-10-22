Центр братьев Люмьер представит выставку Роба Вудкокса

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30 октября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется выставка американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи».
В своих фотографиях Роб Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в окружающие пейзажи, сообщает сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер.
По словам куратора выставки Катерины Ильиной, каждая его работа – это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Роб Вудкокс вдохновляется культурами разных стран, находит красоту в геометрической архитектуре и природных ландшафтах.
На московской выставке можно будет увидеть самые яркие работы Роба Вудкокса из серий разных лет, объединенные одной темой — природой движения и человеческой телесности. В экспозицию также войдет новая серия работ, созданная в период пандемии в 2020 году.
Выставка «Роб Вудкокс. Природные связи» в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 29 января 2021 года.
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