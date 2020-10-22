Центр братьев Люмьер представит выставку Роба Вудкокса

Роб Вудкокс. Древо жизни © Предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер

30 октября в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется выставка американского фотографа Роба Вудкокса «Природные связи».

В своих фотографиях Роб Вудкокс создает сюрреалистические композиции из человеческих фигур, органично вписывая их в окружающие пейзажи, сообщает сайт Центра фотографии имени братьев Люмьер.

По словам куратора выставки Катерины Ильиной, каждая его работа – это попытка переосмыслить гармоничное сосуществование человечества с окружающей средой и природой. Роб Вудкокс вдохновляется культурами разных стран, находит красоту в геометрической архитектуре и природных ландшафтах.

На московской выставке можно будет увидеть самые яркие работы Роба Вудкокса из серий разных лет, объединенные одной темой — природой движения и человеческой телесности. В экспозицию также войдет новая серия работ, созданная в период пандемии в 2020 году.

Выставка «Роб Вудкокс. Природные связи» в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлится до 29 января 2021 года.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU