Российские и немецкие музыканты выступят на онлайн-фестивале современного джаза

Lucia Cadotsch © Dylan Cem Akalin

30 и 31 октября при поддержке Гёте-Института в рамках Года Германии в России 2020/21 пройдет онлайн-фестиваль современного джаза RAINY XJAZZ DAY, который организуют лейблы Rainy Days (Петербург) и XJAZZ (Берлин).

Фестиваль проводится в формате телемоста между Берлином и Петербургом: на сценах двух городов выступят российские и европейские музыкальные коллективы.

Петербургская программа состоит из двух блоков: шоукейс локальных артистов и прямая трансляция концерта из Берлина в перерывах между сетами. Местом проведения российской части фестиваля станет медиацентр Александринского театра.

В Берлине будет представлена программа лейбла XJAZZ, которая объединит европейских артистов на сцене Emmauskirche.

Трансляции фестиваля будут вестись на платформах YouTube, VK Live и Tricolor TV.

Участники: квартет Саши Машина, квинтет Макара Новикова, Lucia Cadotsch Speak Low 2020, Dan Su, Женя Стригалев, квартет Андрея Красильникова, трио Алины Енгибарян, KID BE KID, Benedict Frey и Sebastian Studnitzky.







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