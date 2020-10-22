Российские и немецкие музыканты выступят на онлайн-фестивале современного джаза

Во-первых, это искусство
Как Урюпинск меняет конвенциональный образ малых территорий22 октября 2020859
30 и 31 октября при поддержке Гёте-Института в рамках Года Германии в России 2020/21 пройдет онлайн-фестиваль современного джаза RAINY XJAZZ DAY, который организуют лейблы Rainy Days (Петербург) и XJAZZ (Берлин).
Фестиваль проводится в формате телемоста между Берлином и Петербургом: на сценах двух городов выступят российские и европейские музыкальные коллективы.
Петербургская программа состоит из двух блоков: шоукейс локальных артистов и прямая трансляция концерта из Берлина в перерывах между сетами. Местом проведения российской части фестиваля станет медиацентр Александринского театра.
В Берлине будет представлена программа лейбла XJAZZ, которая объединит европейских артистов на сцене Emmauskirche.
Трансляции фестиваля будут вестись на платформах YouTube, VK Live и Tricolor TV.
Участники: квартет Саши Машина, квинтет Макара Новикова, Lucia Cadotsch Speak Low 2020, Dan Su, Женя Стригалев, квартет Андрея Красильникова, трио Алины Енгибарян, KID BE KID, Benedict Frey и Sebastian Studnitzky.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
13:35Новый арт-объект Николая Полисского установлен в Москве
12:58Центр братьев Люмьер представит выставку Роба Вудкокса
11:52Российские и немецкие музыканты выступят на онлайн-фестивале современного джаза
Вчера
17:34Объявлена программа «Декабрьских вечеров»
16:54Премьерные показы фильма «Женщина, которая убежала» пройдут в шести городах
15:23Премия Сахарова присуждена белорусской оппозиции
14:15Вечер кино Лукьяноса Машонаса пройдет в «Октябре»
13:31«Артдокфест» объявил конкурсную программу
12:12Начинается «Неделя PhotoVisa. Клуб друзей»Все новости
Как Урюпинск меняет конвенциональный образ малых территорий22 октября 2020859
Дуэт, представляющийся ритм-сектой, — о перевороте, который они учинили в родном Саратове, работе в кузнице и дебютном альбоме «Теплый пол»22 октября 20201040
Анкета литературоведов22 октября 20201740
Режиссер «Конференции» — о «Норд-Осте» и парадоксах памяти21 октября 20201608
Воспоминания Татьяны Вендельштейн21 октября 20202085
Кольта публикует заявление группы армянских журналистов и активистов21 октября 20202482
Онлайн-премьера документального фильма Александры Карелиной о японском мастере экспериментальной музыки со вступительным эссе Ильи Миллера21 октября 20202175
Владимир Мартынов — о конце света из Воронежа20 октября 202010947
Памяти Ильи Эпельбаума20 октября 20202376
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер — о запрете Фейсбука на публикации, отрицающие Холокост20 октября 20201983
«Горбачев» Алвиса Херманиса в Театре наций19 октября 20202562
Новые альбомы Монеточки, «Мумий Тролля», «Дайте танк (!)», «Шумных и угрожающих выходок» и еще шесть примечательных релизов месяца19 октября 20203206