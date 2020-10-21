Выходит документальный цикл о петербургском стрит-арте

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Сад современного искусства Benua Art Gargen и проект #Ленинбург запускают документальный цикл об уличном искусстве Петербурга «Подумаем еще».
В программе пять документальных фильмов, героями которых стали уличные художники: Миша Маркер, Стас Багс, Максим Има, Кирилл Шаманов и Владимир Абих.
Площадкой цикла «Подумаем еще» станет пространство Benua Art Garden. Начало всех показов в 17:00, требуется предварительная регистрация.
Расписание:
После каждого показа запланированы встречи с художниками, а также с режиссером цикла Пашей Никифоровым.
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