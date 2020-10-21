Выходит документальный цикл о петербургском стрит-арте

© Паша Никифоров

Сад современного искусства Benua Art Gargen и проект #Ленинбург запускают документальный цикл об уличном искусстве Петербурга «Подумаем еще».

В программе пять документальных фильмов, героями которых стали уличные художники: Миша Маркер, Стас Багс, Максим Има, Кирилл Шаманов и Владимир Абих.

Площадкой цикла «Подумаем еще» станет пространство Benua Art Garden. Начало всех показов в 17:00, требуется предварительная регистрация.

Расписание:

25 октября — «Миша Маркер/Личный протест в питерском стрит-арте»

1 ноября — «Стас Багс — Город бесов»

8 ноября — «Кир Шаманов. Музей стрит-арта и Дурные дети Петербурга»

15 ноября — «Трещины»

21 ноября — «Владимир Абих — петербургское уличное искусство»



После каждого показа запланированы встречи с художниками, а также с режиссером цикла Пашей Никифоровым.







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