Открыт набор участников «Выставки одинакового искусства»

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Галерея «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» открыла open call на участие в «Выставке одинакового искусства».
«Этот open call для тех, кто сделал художественную работу и на следующий день нашел такую же в ХЖ [«Художественный журнал». — Ред.] или влюбился в работу, которую нашел в ХЖ, не удержался и сделал ее копию, — говорится в сообщении кураторской команды галереи «Пересветов переулок». — Какой бы путь ни привел вас к тому, что вы сознательно или бессознательно стали "вторым" автором/авторкой художественного произведения — пишите нам. Мы делаем "Выставку одинакового искусства", которая предлагает снять напряжение с ситуации повторения, поговорить о страхе вторичности и о смысле воспроизведения того, что уже было в искусстве».
Заявки принимаются до 1 ноября по адресу info-peresvetov@vzmoscow.ru с темой письма «Одинаковое искусство. OPEN-CALL».
В письме нужно рассказать историю своей работы и прикрепить к нему ее изображение, а также изображение «оригинала».
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