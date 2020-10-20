Благотворительная книжная ярмарка пройдет в Москве

© Благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе (Арцахе) / Facebook

25 октября в московском кафе Scenario состоится благотворительная книжная ярмарка в поддержку пострадавших в Нагорном Карабахе.

Начало в 12:00, адрес кафе Scenario: Тверская ул. д. 22а.

«Мы, люди, искренне любящие книги, перебрали свои домашние библиотеки и готовы сделать пожертвование в виде своих любимых книг, — пишут организаторы ярмарки. — Часть из них абсолютно новые, часть — зачитанные и перечитанные, некоторые совершенно обычные, а некоторые — особенно красивые и старые, будет художественная литература, профессиональная, учебники и словари и многое другое».

Многие книги будут продаваться по свободной цене. На некоторые, особо ценные книги, установлена стартовая цена — они будут выставлены на импровизированный аукцион.

Все собранные средства будут перечислены во Всеармянский фонд «Айастан» для гуманитарной помощи Армении и Нагорному Карабаху.







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