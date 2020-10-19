В Иностранке пройдет фестиваль «Гуманитариум: такая разная антропология»

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С 21 по 23 октября ведущие эксперты в области визуальной и прикладной антропологии примут участие в междисциплинарном фестивале «Гуманитариум: такая разная антропология», который состоится во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве.
Программа «Гуманитариума» опубликована на сайте Иностранки. Фестиваль будет проводиться в онлайн-формате, часть мероприятий состоится в офлайн-формате в библиотеке (посещение строго по регистрации). Все мероприятия фестиваля бесплатные.
В этом году участники фестиваля познакомятся с различными направлениями в социокультурной антропологии, узнают больше о культуре народов России и мира, а также попробуют лучше понять самих себя, отмечают организаторы.
В расписании «Гуманитариума» кинопрограмма, которую представит VIII Международный кинофестиваль аудиовизуальной антропологии «Дни этнографического кино», презентация этнографических исследований дома проектов «Антропогеос. География людей», онлайн-выставки антропологических фотографий «От кюринцев до лезгин» и «Антропология Антарктиды?».
Также на фестивале запланированы дискуссии, посвященные актуализации наследия академика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова, лекции, круглые столы и театральная программа.
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