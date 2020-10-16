Ural Music Camp принимает заявки

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Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
До 12 декабря открыт прием заявок на участие в музыкальном лагере Ural Music Camp, который пройдет в Екатеринбурге с 27 марта по 2 апреля 2021 года. Своим опытом с участниками лагеря будут делиться эксперты из Австрии, Германии, Дании, Испании и Нидерландов.
Набор открыт на трем направлениям: «Музыкальный бизнес», «Сонграйтинг» и «Музыкальная группа». Подать заявку на сайте Ural Music Camp могут музыканты и музыкальные менеджеры не старше 35 лет из любой страны мира.
Студентами Ural Music Camp в 2021 году станут 50 человек. Их выберут члены жюри: наставники, тьюторы и коучи (среди которых будут три джуниор-коуча, участники предыдущих Ural Music Camp).
Обучение ведется на английском языке, участникам обеспечивается бесплатное проживание, питание. Для организационных целей предусмотрен взнос.
Помимо основной программы во время Ural Music Camp пройдут бесплатные открытые лекции профессионалов в области музыкальных креативных индустрий.
«Ural Music Camp – это сообщество музыкантов со всего мира. UMC — это не только новый взгляд на менеджмент и создание музыки, вдохновение и возможность неделю говорить на английском языке в России, но и реальные возможности изменить свою жизнь, познакомившись с музыкантами со всего мира. Проект пройдет уже в четвертый раз, и мы видим, что уровень участников повышается с каждым годом. Ждем сотрудничества с новыми талантами», — говорит руководитель проекта международной музыкальной резиденции Наталия Шмелькова.
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