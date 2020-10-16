Авторский вечер Леонида Десятникова пройдет на Новой сцене Александринки

Алексей Гориболь и Леонид Десятников © Новая сцена Александринского театра

15 ноября 2020 года на Новой сцене Александринского театра состоится вечер музыки Леонида Десятникова, приуроченный к 65-летию композитора.

Как сообщает сайт Союза композиторов России, откроет вечер пианист Алексей Гориболь. Он исполнит киномузыку Леонида Десятникова — заглавную тему из фильма «Подмосковные вечера», «Самоубийство Марка» из картины «Москва» и «Ноктюрн» из «Мании Жизели».

Молодая украинская певица Ольга Кульчинская и артисты оркестра musicAeterna представят российскую премьеру вокального цикла Леонида Десятникова «Идиш». Пятичастная композиция для сопрано и струнного квартета была создана в 2018 году по заказу Иерусалимского струнного квартета, это свободные транскрипции кабаретных песен на идише, бытовавших в Польше между двумя мировыми войнами.

Также в программе концерта танго «По канве Астора», музыкальное приношение Астору Пьяццолле, секстет «Возвращение», написанный для одноименного московского фестиваля, и «Две русские песни на стихи Рильке», которые прозвучат в исполнении тенора Олега Крикуна.

P.S. Поскольку билеты на концерт были проданы за один день, организаторы нашли возможность выпустить в продажу дополнительные билеты в количестве 63 штук, они поступят в продажу во вторник, 20 октября.







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