Авторский вечер Леонида Десятникова пройдет на Новой сцене Александринки

Философия: женский род. Гарриет Тейлор-Милль
Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
15 ноября 2020 года на Новой сцене Александринского театра состоится вечер музыки Леонида Десятникова, приуроченный к 65-летию композитора.
Как сообщает сайт Союза композиторов России, откроет вечер пианист Алексей Гориболь. Он исполнит киномузыку Леонида Десятникова — заглавную тему из фильма «Подмосковные вечера», «Самоубийство Марка» из картины «Москва» и «Ноктюрн» из «Мании Жизели».
Молодая украинская певица Ольга Кульчинская и артисты оркестра musicAeterna представят российскую премьеру вокального цикла Леонида Десятникова «Идиш». Пятичастная композиция для сопрано и струнного квартета была создана в 2018 году по заказу Иерусалимского струнного квартета, это свободные транскрипции кабаретных песен на идише, бытовавших в Польше между двумя мировыми войнами.
Также в программе концерта танго «По канве Астора», музыкальное приношение Астору Пьяццолле, секстет «Возвращение», написанный для одноименного московского фестиваля, и «Две русские песни на стихи Рильке», которые прозвучат в исполнении тенора Олега Крикуна.
P.S. Поскольку билеты на концерт были проданы за один день, организаторы нашли возможность выпустить в продажу дополнительные билеты в количестве 63 штук, они поступят в продажу во вторник, 20 октября.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:12Политехнический музей запускает осенний сезон своей публичной программы
12:57Ural Music Camp принимает заявки
11:48Умер Тосинори Кондо
11:20Авторский вечер Леонида Десятникова пройдет на Новой сцене Александринки
Вчера
20:22Умер Илья Эпельбаум
16 октября 2020
18:35Выставка в ММОМА расскажет о ритуалах времен пандемии
17:38Международный аудиовизуальный фестиваль пройдет в Петербурге
15:33Фильм Московской консерватории «Симфония органа» покажут в шести городах
13:47Российские и британские подростки напишут мини-оперу о жизни на карантинеВсе новости
Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
Памяти Екатерины Васильевны Коротковой-Гроссман16 октября 20202546
Новый звук петербургского дуэта, прошедшего путь от «анти-“Груши”» до контракта с мейджором16 октября 20202049
Неопубликованная беседа Наума Коржавина и Раисы Орловой15 октября 20203901
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 20202801
Участники Гарвардской сенсорной этнографической лаборатории — о своем аудиофильме «Материалы экспедиции», который покажут на фестивале «Мир знаний»15 октября 20203426
Дмитрий Мозжухин, лидер пришедшей к популярности рок-группы, — о «классическом рок-альбоме» «Человеко-часы», жизни после увольнения с работы и о дилетантском искусстве14 октября 20209449
Сергей Бондаренко о том, насколько открытым должен быть «Открытый список» жертв политических репрессий14 октября 20203256
Наталья Смолянская открывает новый ракурс современной художественной критики14 октября 20202908
«Астафьев» — глава из новой книги Максима Д. Шраера13 октября 20209973
«Русская музыка 2.0» и ее главные герои13 октября 20203782
Александра Генералова поговорила с бельгийским куратором об ее арт-инициативе Komplot — и о том, как арт-сцена вынуждена бороться за выживание13 октября 20203248