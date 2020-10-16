Умер Илья Эпельбаум

© Denis Rvn / YouTube

Сегодня, 18 октября, в Москве в возрасте 59 лет умер основатель и художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум.

Об этом сообщил поэт Лев Рубинштейн.

Илья Марович Эпельбаум родился в 1961 году в Москве, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище имени С.Г. Строганова. В 1988 году вместе со своей женой, актрисой Майей Краснопольской основал в Москве театр теней и кукол «Тень», ставший первым в нашей стране семейным театром.

В соавторстве с Майей Краснопольской был режиссером и художником спектаклей «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Евгений ОнегЕн. Немая опера», «Гастроли лиликанского большого королевского театра в России», «Метаморфозы» и других. Кроме того, Илья Эпельбаум принимал участие в большинстве постановок театра «Тень» как актер.

Театр «Тень» девять раз становился лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска», участвовал в фестивалях в России и за ее пределами, в том числе в Испании, Франции, Германии, Бразилии и США.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU