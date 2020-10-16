Умер Илья Эпельбаум

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Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202962
Сегодня, 18 октября, в Москве в возрасте 59 лет умер основатель и художественный руководитель театра «Тень» Илья Эпельбаум.
Об этом сообщил поэт Лев Рубинштейн.
Илья Марович Эпельбаум родился в 1961 году в Москве, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище имени С.Г. Строганова. В 1988 году вместе со своей женой, актрисой Майей Краснопольской основал в Москве театр теней и кукол «Тень», ставший первым в нашей стране семейным театром.
В соавторстве с Майей Краснопольской был режиссером и художником спектаклей «Волшебная дудочка», «Сказка без названия», «Легенда о Тем-Лине», «Щелкунчик», «Балет бумажных теней», «Красные шапочки», «Домашний театр», «Евгений ОнегЕн. Немая опера», «Гастроли лиликанского большого королевского театра в России», «Метаморфозы» и других. Кроме того, Илья Эпельбаум принимал участие в большинстве постановок театра «Тень» как актер.
Театр «Тень» девять раз становился лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска», участвовал в фестивалях в России и за ее пределами, в том числе в Испании, Франции, Германии, Бразилии и США.
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