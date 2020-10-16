Международный аудиовизуальный фестиваль пройдет в Петербурге

© Epicentroom 2020

17 октября в петербургском арт-центре «Пушкинская-10» откроется международный аудиовизуальный фестиваль Epicentroom 2020. В программе фестиваля выставки, концерты и перформансы, в которых примут участие более 50 художников и музыкантов.

Центральным выставочным событием фестиваля Epicentroom 2020 станет выставка «Графика звука». На ней будет представлена коллекция графических нотаций современных российских композиторов, которая пополняется с 2013 года и включает в себя работы Сергея Загния, Дмитрия Курляндского, Алексея Наджарова, Сергея Невского, Владимира Раннева, Алексея Сысоева, Сергея Хисматова, Александра Чернышкова, Кирилла Широкова и многих других. Отдельные экспозиции расскажут о молодых композиторах Елене Рыковой и Татьяне Герасименок.

В музыкальном блоке Epicentroom 2020 будут исполнены сочинения Бориса Филановского, Владимира Горлинского, Элвина Люсье, Таку Сугимото, Тору Такэмицу, Сальваторе Шаррино, Пауля Хиндемита, Оливье Мессиана.

На концертах фестиваля будет представлена современная импровизационная, электроакустическая и электронная музыка в исполнении Insects Orchestra Андрея Бундина, Звукового театра и Санкт-Петербургского импровизационного оркестра.

В рамках фестиваля впервые в Петербурге выступит театр голоса «Ла Гол» Натальи Пшеничниковой, участники которого занимаются исследованием возможностей голоса и работы с голосовыми практиками в эпоху постдраматического оперного театра.

Перформанс хореографа и перформера Ольги Цветковой, Харлампоса Лукополуса (Греция) и Хенрика Надя (Румыния) объединит трех художников, запертых у себя дома в разных странах.

Кроме того, в течение пяти дней в арт-центре будет работать 8-канальная звуковая инсталляция, в которой источники звука распределены в окружающем пространстве, создавая единую звуковую среду. В день открытия фестиваля впервые будет представлена «Симфония гудков (белорусская)» ― многоканальное акусматическое произведение Дмитрия Шубина, материалом для которой послужили недавние события в Белоруссии, название сочинения отсылает к знаменитой «Симфонии гудков» Арсения Авраамова.







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