Издательство Яромира Хладика собирает средства на новые книги

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14 октября Издательство Яромира Хладика запустило краудфандинговую кампанию в поддержку издания трех новых книг, которые продолжат серию, посвященную истории академического музыкального авангарда ХХ века.
Весной 2021 года издательство планирует выпустить книги «Неопределенность» Джона Кейджа в переводе Светланы Силаковой, «История консонанса и диссонанса» Джеймса Тенни в переводе Алексея Зайцева и «Фрагменты о Малере» Ханса Волльшлегера в переводе Татьяны Баскаковой.
«Сумма, собранная благодаря этой подписке, позволит нам оплатить тиражи трех книг, труд переводчиков, редакторов, дизайнера, верстальщика, корректора и права на книгу Кейджа (права на книгу Волльшлегера оплачены, права на книгу Тенни предоставлены его вдовой Лорен Пратт бесплатно)», — сообщают инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru.
Всего необходимо собрать 300 тысяч рублей, до конца кампании осталось 93 дня.
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