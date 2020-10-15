 
15:13 15 октября 2020Новости
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Школа креативных технологий для творческой молодежи открывается в Калининграде

News_detailed_pictureШкола креативных технологий. Калининград© Пресс-служба РГИСИ

Сегодня, 15 октября, в Калиниграде начинаются занятия Школы креативных технологий, проекта Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Учащимися школы станут подростки 12-17 лет.

Как сообщает пресс-служба РГИСИ, в течение ближайших недель их ждет серия вводных уроков и мастер-классов на основной площадке Школы креативных технологий (ул. Азовская, д. 4, Парк «Юность»).

На занятиях Школы креативных технологий (ШКТ) калининградские подростки узнают о современном театре, музыке, интерактивных цифровых технологиях, попробуют свои силы в дизайне, анимации, фото-, видеопроизводстве и звукорежиссуре под руководством лучших специалистов в области современного искусства.

Обучение в ШКТ будет проходить в шести студиях:

  • студия театра и театральных технологий;
  • студия фото- и видеопроизводства;
  • студия анимации;
  • студия дизайна;
  • студия интерактивных цифровых технологий;
  • студия звукорежиссуры и электронной музыки.


Занятия будут проходить три раза в неделю, обучение бесплатное.

Курс рассчитан на два года. В течение первого года школьники познакомятся с устройством всех студий. После этого им предстоит выбрать одно направление, чтобы посвятить второй год более глубокому освоению профильных дисциплин и создать уникальный авторский проект, который Школа креативных технологий представит на различных культурных площадках.

В связи с усложнением эпидемиологической обстановки в регионе и в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции большой праздник в честь открытия Школы было решено перенести на более позднее время.

15 и 16 октября с учащимися на площадке ШКТ встретятся директор филиала РГИСИ в Калининграде Юлия Алейникова и директор ШКТ в Калининграде Елена Громова. Первая встреча с учащимися, все лекции и мастер-классы, запланированные на ближайшие недели, будут проводиться с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора.


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