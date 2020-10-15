Участники международного онлайн-проекта совместно исполнят произведение Чайковского

Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров, Российский фонд культуры, Российский национальный музей музыки и ассоциация «Мир-Мио» запустили к 180-летию Чайковского проект «Чайковский объединяет мир» – почитатели творчества композитора из разных стран совместно исполнят одно из его произведений.

К участию в проекте «Чайковский объединяет мир» приглашаются начинающие музыканты, уличные музыканты, учащиеся музыкальных кружков, профессиональные исполнители, учащиеся музыкальных школ, училищ, школ искусств, колледжей, консерваторий, академий, институтов.

«Участие в проекте не ограничено возрастной категорией, местонахождением или профессиональным музыкальным уровнем исполнителей. Мы уверены, что Чайковский способен объединить и объять весь мир. <...> Мы приветствуем разное видение и разные подходы от участников», — отмечают организаторы проекта.

Для того, чтобы стать участником, нужно записать на камеру исполнение фрагмента «Вальса цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик», произнеся перед этим слова «Чайковский объединяет мир», и отправить видео до 1 ноября через форму на сайте проекта.

Организаторы выберут лучшие из присланных материалов, из них будет смонтировано итоговое видео, которое будет представлено на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, а также выложено в интернете.

Проект реализован на средства гранта «Российского фонда культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»







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