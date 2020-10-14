Музей архитектуры возобновляет лекции

А.Н. Душкин. Проект станции метро «Маяковская» © Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

В октябре в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева продолжатся циклы лекций по архитектуре Московского метро и стилю ар деко, прерванные в марте из-за карантина.

Лекции будут проходить в лектории Музея архитектуры, также они будут доступны в онлайн-формате. Начало в 19:00.

Расписание:

15 октября — «Всемирные выставки в Чикаго и Париже. Расцвет ар деко»

Всемирные выставки проходили в Старом и Новом свете, начиная с 1851 года и с завидным постоянством демонстрировали страсть человечества к соревнованиям. Две Всемирные выставки 1933 года в Чикаго и 1937 года в Париже давно стали историей. На лекции мы постараемся взглянуть на них непредвзято, без идеологического подтекста, основываясь лишь на исторических фактах, архивных фотографиях, проектах, постепенно погружаясь в давно ушедшую эпоху.

22 октября — «Американский ар деко»

Стиль ар деко в Америке опирался на достижения французских декораторов, которые массово работали в Новом свете после завершения Международной выставки декоративных искусств 1925 года в Париже. Однако он обрёл свои собственные отличительные черты. Не случайно ар деко сталь излюбленным стилем новых американских селебрити — звезд спорта, кинематографа, музыки и иных медийных пространств. На лекции вы узнаете о достижениях американского ар деко, его отличиях от европейского стиля и советских вариантов ар деко 1930-х годов.

27 октября — «В зоне турбулентности: архитектура московского метро в постсоветскую эпоху»

Для российской архитектуры рубеж XX–XXI веков оказался временем сложных и противоречивых поисков ответов на разные вопросы, главный из которых — как совместить традиции и современность. Идеи, решения и приемы, характерные для архитектуры московского метро эпохи 1950-х — 1980-х годах, получили свежее прочтение и звучание.

29 октября — «Ар деко в советском искусстве 1930-х годов»

Ар деко стал поистине космополитическим стилем, охватившим большую часть стран Европы и Нового света. А было ли ему подвержено искусство СССР, а если было, то в какой мере? На лекции будут рассматриваться проекты 1930-х годов, созданные в рамках подготовки реконструкции Москвы, оформление станций московского метрополитена, экспонаты советских павильонов всемирных выставок 30-х годов, многочисленные плакаты Наркомпищпрома и Интуриста и даже декоративно-прикладное искусство ленинградских заводов.