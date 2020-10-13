На «Винзаводе» пройдет выставка «Фотокнига и зин: Черновик»

© Союз Печать

15 октября в пространстве «Союз Печать» на территории Центра современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка «Фотокнига и зин: Черновик». Вход свободный.

Выставку организуют «Союз Печать», коллектив Russian Independent SelfPublished и магазин Zine Island при поддержке ЦСИ «Винзавод». Кураторы выставки — Катерина Савина («Союз Печать», Zine Island) и Алла Мировская (Russian Independent SelfPublished).

Как сообщают организаторы выставки, она посвящена фотокнигам и зинам как чрезвычайно насыщенной и разнообразной современной художественной практике. Выставка расскажет о скрытой части работы над фотокнигой и покажет то, что обычно остается в тени, — черновики фотокниг.

Работы для выставки были отобраны по итогам опен-колла. На выставке будут представлены более тридцати авторов и авторских коллективов, они покажут черновики и фотокниги/зины, созданные в последние годы.

Помимо черновиков фотокниг в экспозицию войдут авторская графика, принты, фотографии, объекты и видео, отражающие процесс создания работ и расширяющие медиум.

Среди участников выставки как уже известные победители Moscow Photobookfest, так и молодые авторы, резиденты «Открытых студий» ЦСИ «Винзавод», студенты и выпускники Школы Родченко, Института современного искусства И. Бакштейна, института «База», школы «Докдокдок» (Петербург) и академии «Фотографика» (Петербург).







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