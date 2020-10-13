Выставку «Ненавсегда» обсудят на онлайн-семинаре

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14 октября на платформе Zoom пройдет третья встреча семинара «Место искусства» из цикла «Иерархии в системе искусства». Предметом обсуждения станет выставка «Ненавсегда. 1968-1985», проходившая в этом году в Новой Третьяковке.
Начало в 19:30, регистрация — здесь.
В семинаре, организованном исследовательским проектом «Место искусства», примет участие один из кураторов выставки «Ненавсегда» Юлия Воротынцева. Она представит свой взгляд на концепцию и содержание выставки.
Организаторы предлагают выделить три ключевые темы для обсуждения:
Первая связана с построением выставки. Какие события выбирает куратор для того, чтобы показать эпоху? Как эпоха «ненавсегда», или «застоя», показана через выбранные разделы выставки? Что обозначает выделение на выставке разделов «ритуал и власть», «сообщества», «соц-арт»? Этот выбор обусловлен ценностной ориентацией советского человека 80-х годов или нашим взглядом из настоящего времени?
Второй круг вопросов связан с тем, как и почему выбраны художники для репрезентации искусства и культуры этой эпохи. Выбор основан на их столкновении друг с другом, или на выставке происходит поиск точек опоры для создания другой версии истории искусства?
В последнем цикле вопросов мы хотим рассмотреть, как соединяется предложенная нам картина с настоящим моментом. Как соединить рассказ об эпохе в целом и представление различных художественных тенденций в рамках одной выставки?
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