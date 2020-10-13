Фильм «Сокровенный человек» Ромы Либерова покажут в «Пионере»

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26 октября в московском кинотеатре «Пионер» пройдет специальный показ нового фильма Ромы Либерова «Сокровенный человек», посвященного памяти писателя Андрея Платонова.
Начало в 19:00, билеты продаются на сайте «Пионера».
Фильм «Сокровенный человек» снят по мотивам произведений, записных книжек и биографии Андрея Платонова. Писатель и его эпоха показаны с помощью кадров кино, мультипликации, инсталляций и съемок макетов Москвы 1920-х — 1930-х годов.
На вечере 26 октября куратор публичной программы кинотеатра «Пионер» Сергей Сдобнов обсудит с Ромой Либеровым и зрителями, как экранизировать биографию и мир одного из самых сложных писателей XX века, балансируя между сведениями о жизни Платонова и кинофантазиями по его произведениям.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на странице книжного магазина Pioner Bookstore в фейсбуке и инстаграме. Через несколько дней после дискуссии в соцсетях Pioner Bookstore появится качественная видеозапись.
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