Центр Курёхина представит антологию петербургского медиаарта XX века

Ольга Тобрелутс. Манифест неоакадемизма. 1996 © Центр современного искусства имени Сергея Курёхина

22 октября в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина откроется выставка «История развития мультимедиа искусства. Ленинград – Санкт-Петербург. 1986-2001».

«Проект воссоздает многообразие освоения новых путей и технологий в искусстве тех лет: от первых съемок независимого и параллельного кино андеграундными режиссерами и художниками к видео арту, синтетическому перфомансу и хеппенингу; от традиционного- и фотоколлажа к компьютерному коллажу, монтажу и инсталляциям», — сообщает пресс-служба Центра Курёхина.

В экспозицию войдут эксперименты пионеров медиаарта в России: фильмы, коллажи и инсталляции Ольги Тобрелутс, Константина Митенева, Дмитрия Пиликина, Тимура Новикова и Сергея Шутова, группы «Инженеры искусства», Галины Леденцовой и группы «Запасной выход», Людмилы Беловой, Беллы Матвеевой и Владимира Захарова.

Также на выставке будут представлены работы объединений и течений, деятельность которых в Ленинграде — Петербурге в начале 1990-х и во времена Перестройки способствовала возникновению новых направлений в искусстве. Это независимое кино и параллельное кино, некрореалисты, «Новые дикие», «Речники», «Новые художники», «Новые композиторы», «Пиратское телевидение», «Новая академия», товарищество «Новые тупые», инженерный театр АХЕ, киберфеминистки, «Галерея 21», группа «Свои» и ФНО.

Выставка «История развития мультимедиа искусства. Ленинград — Санкт-Петербург. 1986–2001» в Центре Курёхина продлится до 22 ноября. Куратор выставки — Виктория Илюшкина.







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