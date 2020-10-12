Открыт конкурс для российских документалистов

© Show RUS!

До 1 декабря принимаются заявки на участие в национальном конкурсе российского документального кино Show RUS!, который проводят арт-объединение CoolConnections и Московская школа кино при поддержке посольства США в Москве.

Конкурс Show RUS! ставит своей задачей показать современную российскую жизнь через оптику нового документального кино. Это свежий взгляд на Россию глазами наших современников, которые говорят открыто на разные темы, выходят за привычные рамки и хотят рассказать о сегодняшнем дне своим соотечественникам.

К участию принимаются документальные фильмы, созданные не ранее октября 2017 года. Заполнить форму заявки можно на сайте конкурса.

По итогам конкурса члены жюри выберут победителей в следующих номинациях:

Лучший полнометражный фильм

Лучший короткометражный фильм

Лучший дебют

Уникальное художественное решение



Победители этих номинаций будут награждены денежными призами.



Жюри конкурса Show RUS!:

Михаил Ратгауз — кинокритик, куратор, журналист, заместитель главного редактора COLTA.RU;

Ксения Охапкина — режиссер-документалист, член Гильдии Документалистов России и член Союза эстонских визуальных авторов;

Георгий Молодцов — вице-президент Гильдии неигрового кино, режиссер и продюсер, эксперт в области VR-контента.





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