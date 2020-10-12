Антон Долин вышел из экспертного совета Фонда кино

© Еvgeny Savin / Facebook

Сегодня, 12 октября, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил, что покидает экспертный совет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

Антон Долин входил в экспертный совет с 2014 года. Вместе с другими членами совета он анализировал новые российские кинопроекты и высказывал свое мнение о том, заслуживают ли они государственной финансовой поддержки.

«Подумав, я осознал, что перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино, — написал Антон Долин в своем фейсбуке. — Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные "Три богатыря и Барбоскины" — всё равно получат».

«Что до патриотических блокбастеров, механизм их поддержки государством (над экспертным советом есть еще и попечительский, он важнее, ведь он и распределяет деньги) остается непрозрачным, — считает Антон Долин. — Мне неприятно думать, что, когда перед "Союзом спасения" или "Вратарем Галактики" возникает титр "Фонд кино представляет", кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность».

В пресс-службе Фонде кино отметили, что Антон Долин является авторитетным представителем киноиндустрии и его участие в экспертном совете фонда было продуктивным, а его мнение по проектам, претендующим на господдержку, всегда учитывалось попечительским советом, передает.

«Покинуть состав экспертов ФК — безусловное право Антона Владимировича. Участие в экспертном совете ФК — добровольная общественная работа. Руководство Фонда благодарно за годы сотрудничества», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Экспертный совет Фонда кино возглавляет генеральный директор «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Леонид Верещагин. Также в состав совета входят продюсер и режиссер, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, продюсер кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Александр Роднянский, директор кинокомпании «СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и другие продюсеры, режиссеры, киножурналисты и представители прокатных компаний.







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