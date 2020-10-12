Антон Долин вышел из экспертного совета Фонда кино

«Теория современной драмы»
Русское издание книги Петера Сонди — премьера на COLTA.RU12 октября 2020857
Сегодня, 12 октября, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил, что покидает экспертный совет Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).
Антон Долин входил в экспертный совет с 2014 года. Вместе с другими членами совета он анализировал новые российские кинопроекты и высказывал свое мнение о том, заслуживают ли они государственной финансовой поддержки.
«Подумав, я осознал, что перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино, — написал Антон Долин в своем фейсбуке. — Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова. При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные "Три богатыря и Барбоскины" — всё равно получат».
«Что до патриотических блокбастеров, механизм их поддержки государством (над экспертным советом есть еще и попечительский, он важнее, ведь он и распределяет деньги) остается непрозрачным, — считает Антон Долин. — Мне неприятно думать, что, когда перед "Союзом спасения" или "Вратарем Галактики" возникает титр "Фонд кино представляет", кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность».
В пресс-службе Фонде кино отметили, что Антон Долин является авторитетным представителем киноиндустрии и его участие в экспертном совете фонда было продуктивным, а его мнение по проектам, претендующим на господдержку, всегда учитывалось попечительским советом, передает.
«Покинуть состав экспертов ФК — безусловное право Антона Владимировича. Участие в экспертном совете ФК — добровольная общественная работа. Руководство Фонда благодарно за годы сотрудничества», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Экспертный совет Фонда кино возглавляет генеральный директор «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» Леонид Верещагин. Также в состав совета входят продюсер и режиссер, председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, продюсер кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Александр Роднянский, директор кинокомпании «СТВ», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и другие продюсеры, режиссеры, киножурналисты и представители прокатных компаний.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:07Открыт конкурс для российских документалистов
15:47Антон Долин вышел из экспертного совета Фонда кино
15:10Готовится поэтический онлайн-марафон памяти Пригова
14:26Объявлены победители конкурса «Прямой взгляд»
12:40Василий Ладюк будет петь в Пермской опере
11:54ГМИИ представит выставку британского рекламного постера
9 октября 2020
17:43Фестиваль «Рудник» проведет школы документального кино и документальной анимации
16:06Центр Вознесенского представит спецпроект Московской молодежной биеннале
15:13В Петербурге впервые пройдет еврейский кинофестивальВсе новости
Русское издание книги Петера Сонди — премьера на COLTA.RU12 октября 2020857
Пять причин посетить Фотобиеннале-202012 октября 2020791
Почему Швеция бережет одно из свидетельств конца своей имперской политики — огромный корабль XVII века «Васа»?12 октября 20201165
Пять лучших новых сериалов октября: «Птица доброго Господа», «Ферзевый гамбит», «Отыграть назад» и другие9 октября 20204294
Выставка Кати Рожковой «Личный космос»9 октября 20203314
Квартет импровизирующих барабанщиков Drumazhur и композиторка Анна Михайлова рассказывают о своем аудиовизуальном эксперименте на фестивале «Экранизация»9 октября 20202423
Владимир Фролов подробно анализирует предвыборную ситуацию в США — и сложные места, на которых могут поскользнуться прогнозы9 октября 20205668
Пина Наполитано о книге Павла Успенского и Вероники Файнберг «К русской речи»8 октября 20204166
Полина Барскова — памяти Исанны Михайловны Лурье (1941–2020)7 октября 20207280
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 20203670
Книга журналистки Матильды Густавсон «Клуб» раскрывает подробности известного скандала и кризиса внутри Шведской академии. Книгу прочла Катя Рунов6 октября 20204622
Премьера трейлера на COLTA.RU6 октября 20205690