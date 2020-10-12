Готовится поэтический онлайн-марафон памяти Пригова

5 ноября, в день 80-летия Дмитрия Александровича Пригова творческое объединение «Станция Дно» организует юбилейный поэтический онлайн-марафон, в котором сможет принять участие любой желающий.

Начало в 00:00, регистрация — здесь.

«5 ноября исполнилось бы 80 лет Дмитрию Пригову, писателю, художнику, одному из основоположников московского концептуализма и гению места района Беляево, — пишут организаторы марафона. — Дмитрий Александрович оставил после себя широкий коридор из текстов, рисунков, арт-объектов, инсталляций, звуков и мыслей, которые еще долго и гулко будут отзываться в российской культуре».

Будущему участнику марафона нужно снять на видео (в горизонтальном формате!), как он читает стихотворение Пригова, и до 1 ноября прислать запись на dnostation@gmail.com.

Из присланных видео будет смонтирован фильм, который будет опубликован 5 ноября, а позже будет показан в галерее «Беляево».

Марафон проводится в партнерстве с галереей «Беляево», Библиотекой имени Ф.М. Достоевского и Музеем-библиотекой Н.Ф. Федорова при поддержке Фонда Д.А. Пригова







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