Идет сбор средств на производство нового фильма Светланы Стрельниковой

Режиссер Светлана Стрельникова («Аритмия», «Кардиополитика») проводит краудфандинговую кампанию в поддержку своего фильма «Легенда о Зигфриде».

Это история многолетних взаимоотношений режиссера документального кино и персонажа ее первого фильма, французского indi-артиста, музыканта и кинорежиссера Зигфрида, известного как Sig.

«Фильм "Легенда о Зигфриде" ("The Legend of Siegfried" — международное название), монтаж которого я закончила во время весеннего карантина в Москве, должен был стать первым в моей карьере, однако съемки растянулись на 15 лет: с 2004 по 2019. Почему так долго? Вот это вы узнаете, посмотрев фильм. Ради интересной истории мне даже пришлось стать героем собственного произведения. Но главный персонаж там, конечно же, Зигфрид», — сообщает Светлана Стрельникова на странице краудфандинговой кампании на Planeta.ru.

«Я хочу сделать просмотр фильма максимально комфортным для зрителей, — пишет режиссер. — Для этого мне необходимо технически довести его до ума. Ведь 80% материала снято на богом забытый формат mini-dv, а выносной микрофон я использовала всего 1 раз за всю историю съемок».

На завершение производства фильма — перемонтаж с профессиональным монтажером, подбор и монтаж музыки с музыкальным редактором, сведение звука, цветокоррекцию, запись копии DCP, дизайн и печать постера — требуется 270 тысяч рублей.







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