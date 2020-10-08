Фестиваль shnit представит в Москве короткометражки со всего мира

Кадр из фильма «РИО» © shnit Worldwide Shortfilmfestival

С 15 по 25 октября в московских кинотеатрах пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. В его программе более ста картин из разных стран.

Площадками shnit Worldwide Shortfilmfestival 2020 в Москве станут летний кинотеатр Garage Screen Музея современного искусства «Гараж», кинотеатр «Иллюзион» и кинотеатры сети «Москино» — «Факел», «Юность» и «Салют».

Первый международный фестиваль короткого метра shnit состоялся в 2003 году в Берне, сейчас он проходит в семи странах на четырех континентах. Россия впервые приняла shnit в 2014 году, тогда же был проведен национальный конкурс «Made in Russia».

В этом году в национальном конкурсе соревнуются 15 короткометражных фильмов, в том числе «РИО» Евгении Казанкиной с Елизаветой Янковской в главной роли, «Год Белой Луны» Максима Печерского, победивший на фестивале «Дух огня», и «Сера» Ланы Влади по сценарию Дмитрия Глуховского (призер «Кинотавра»).

Картины национального конкурса будут разделены на три программы, посмотреть которые можно будет в Лектории музея «Гараж». После сеансов пройдут обсуждения с режиссерами и участниками съемочных команд. Награждение победителей конкурса «Made in Russia» пройдет в «Гараже» 25 октября.

Международная часть представлена несколькими альманахами: блоками с цветовыми названиями «Heavy Orange», «Neon Black», «Silent Pink» и программой «Worldwide».

Среди главных хитов «Один день» Энтони Нти (Гран-при фестиваля в Клермон-Ферране) и «Юпитер» Беньямина Пфоля, главную роль в котором исполнила Косима Шоу («V — значит вендетта», «Девушка из Дании»).

В жюри фестиваля входят режиссер и художница Екатерина Селенкина, куратор Дмитрий Фролов и культуролог и продюсер Менни де Гуер.







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