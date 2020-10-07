В Музее Москвы пройдет выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»

Абрам Дамский. Настольный светильник. Конец 1920-х годов (современная реконструкция) © Коллекция Московского музея дизайна

4 ноября в Музее Москвы откроется выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», посвященная Высшим художественно-техническим мастерским – главному творческому институту страны, который был создан в Москве сто лет назад и определил путь дизайнерского образования в России в XX веке.

Как сообщает сайт Музея Москвы, выставка расскажет о ВХУТЕМАСЕ как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов.

В экcпозицию войдут созданные студентами ВХУТЕМАСа произведения живописи, промышленного и графического дизайна, а также графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, фарфор, текстиль, мебель из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева и других институций.

Первый раздел посвящен предыстории ВХУТЕМАСа и реформе художественного образования, второй — Основному направлению и его дисциплинам: «Пространство», «Объем», «Графика» и «Цвет».

Отдельные залы расскажут о производственных факультетах — Полиграфическиому, Текстильному, Керамическому, Деревообделочному и Металлообрабатывающему. В отдельных залах будут представлены Архитектурный, Скульптурный и Живописный факультеты.

Заключительный раздел экспозиции посвящен расформированию вуза и дальнейшей судьбе его факультетов, вошедших в состав других учебных заведений или организованных как самостоятельные институты.

Куратор выставки — Александра Селиванова, архитектор — Сергей Неботов, научный консультант — директор музея МАРХИ Лариса Иванова-Веэн.

Кураторы разделов:

Полиграффак — Рустам Габбасов

Живфак — Надя Плунгян

Скульптфак — Мария Силина

Текстильфак, Керамфак — Ксения Гусева

Дерметфак — Алена Сокольникова

Архфак — Анна Бокова, Илья Лапин

Дисциплина «Цвет» — Дарья Сорокина

Дисциплина «Пространство» — Стас Громик

Дисциплина «Графика» — Рустам Габбасов



Выставка «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» в Музее Москвы продлится до 7 февраля 2021 года.







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