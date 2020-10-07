Спектакль Метрополитен-оперы «Летучий голландец» покажут в Новой Третьяковке

«Смерти мы можем противопоставить только жизнь»
Полина Барскова — памяти Исанны Михайловны Лурье (1941–2020)7 октября 20201517
14 октября в Большом зале Новой Третьяковки проект TheatreHD представит в новом сезоне трансляций из Метрополитен-оперы специальный показ музыкальной драмы Вагнера «Летучий голландец» в постановке Франсуа Жирара.
Начало в 19:30, билеты продаются на сайте TheatreHD. Перед показом спектакля состоится сессия Q&A с исполнителем партии Голландца, бас-баритоном Евгением Никитиным.
В других партиях заняты Франц-Йозеф Зелиг (Даланд), Аня Кампе (Сента), Михоко Фуджимура (Мари), Сергей Скороходов (Эрик) и Давид Портилло (Рулевой).
Над спектаклем «Летучий голландец» работали художник – Джон Макфарлейн, художник по костюмам — Мориц Юнге, художник по свету — Дэвид Финн, хореограф – Кэролайн Чоа. За дирижерским пультом Валерий Гергиев.
Показ проходит при поддержке оперной премии Casta Diva, международного фестиваля вокальной музыки «Опера априори» и агентства Apriori Arts Agency
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:27Спектакль Метрополитен-оперы «Летучий голландец» покажут в Новой Третьяковке
16:34ГМИИ проведет инклюзивный фестиваль
15:39Российский мини-сериал о жизни ЛГБТ покажут в интернете
13:25Участников «Киберфеста-13» выберут по итогам открытого конкурса
12:20Умер Эдди Ван Хален
11:01«Альянс» даст большой концерт в клубе «16 тонн»
6 октября 2020
18:27Вышла серия видеоинтервью с петербургскими художниками
16:56Премьеру «Джульетты» в БДТ предварит публичная программа
15:35Отменены представления на Камерной сцене Большого театраВсе новости
Полина Барскова — памяти Исанны Михайловны Лурье (1941–2020)7 октября 20201517
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 20201365
Книга журналистки Матильды Густавсон «Клуб» раскрывает подробности известного скандала и кризиса внутри Шведской академии. Книгу прочла Катя Рунов6 октября 20201651
Премьера трейлера на COLTA.RU6 октября 20202806
«Современник» открыл свой первый сезон без Галины Волчек6 октября 20201700
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 20202009
Круглый стол жюри Премии Аркадия Драгомощенко5 октября 20201698
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 20203224
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 20203957
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 20203021
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 20202989
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202037141