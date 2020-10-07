Спектакль Метрополитен-оперы «Летучий голландец» покажут в Новой Третьяковке

© TheatreHD

14 октября в Большом зале Новой Третьяковки проект TheatreHD представит в новом сезоне трансляций из Метрополитен-оперы специальный показ музыкальной драмы Вагнера «Летучий голландец» в постановке Франсуа Жирара.

Начало в 19:30, билеты продаются на сайте TheatreHD. Перед показом спектакля состоится сессия Q&A с исполнителем партии Голландца, бас-баритоном Евгением Никитиным.

В других партиях заняты Франц-Йозеф Зелиг (Даланд), Аня Кампе (Сента), Михоко Фуджимура (Мари), Сергей Скороходов (Эрик) и Давид Портилло (Рулевой).

Над спектаклем «Летучий голландец» работали художник – Джон Макфарлейн, художник по костюмам — Мориц Юнге, художник по свету — Дэвид Финн, хореограф – Кэролайн Чоа. За дирижерским пультом Валерий Гергиев.

Показ проходит при поддержке оперной премии Casta Diva, международного фестиваля вокальной музыки «Опера априори» и агентства Apriori Arts Agency







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